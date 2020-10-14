國內昨天(13日)新增一例大陸新冠肺炎輸入個案，是隔8個月來再度出大陸返台確診，對此急診醫生陳志金警告，這一例不會是只有一例，「它背後代表的數字，絕對不能輕忽！」必須超前部署，做好準備。

陳志金在臉書提到，1月18日時他寫過了「大陸都靠外國檢疫揪出新冠肺炎？神奇！新冠肺炎只會出國，不會在國內傳播？」當時大陸僅41例確診，卻能輸出3例，很不符合比例原則，估計當時病例至少3000人以上，果然1月21日台灣出現第一例自武漢返台的確診後，23日武漢就封城了。

陳志金說，10月13日台灣再度出現大陸輸入病例，也警告這一例不會只有一例，背後代表的數字不能輕忽，「每天確診數千例的國家，跑一例來台灣，我相信！但大陸現在每天確診10到20例，那麼巧跑一例回來台灣？這個當然是不符合比例原則！」台灣現在能過著安定生活，就是因為一開始對大陸的數字保持懷疑態度，「我們一定要繼續秉持著年初的不信任、超前部署，做好準備！」。

對此，網友紛紛留言「準備開始抖抖了」、「希望台灣人千萬別輕忽，勤洗手戴口罩還是必要」、「14億人只有10-20例確診，而有1-2例到他國，比中樂透還難」，但也有人表示「可是我們不也輸出多例至其他國家？然後台灣也沒什麼事，不是嗎？」。

對於網友疑惑陳志金也回應，台灣在國外被驗出的確診案例，後續疾管署每一例都有追蹤、疫調，有的是偽陽性、有的是在當地感染機會比較大，而且這些個案在台灣都沒有造成傳播及本土疫情，「如果台灣真的有疫情，現在連假天天塞車去玩、到處人擠人、醫院人滿為患，能夠不爆發嗎？」。

(中時新聞網)