許久不見的前高雄市副市長李四川接受專訪表示，在高雄一年多來，最難忘的事，是在確認前高雄市長韓國瑜遭罷後，他那時去散心買東西時，遇到兩個漂亮女孩跟他說謝謝把這條路改善的故事。李四川表示，儘管那時他快要離開，「但最起碼，那個道路是平的。」

這句話讓無數韓粉的眼眶都紅了，直呼「謝謝川伯，給了高雄最美的風景。」臉書粉專「韓黑父母不崩潰」更發文指出，儘管民進黨側翼不停在網路上製造輿論，說韓國瑜市府在高雄建設的壞話，但是事實就是，路平不平是當地人感受最深的，而李四川的這席話，更顯示了他離開時坦蕩蕩、問心無愧的態度。

李四川在訪問中指出，當時那兩個女生對他說，「以前都要騎這路到仁武的台塑上班，說實話，那時的路況確實不好，但現在重新鋪路後，真的感覺到騎起來很順暢」，並要求與副市長合照；這個故事讓該粉專相當感動，並感謝李四川為高雄留下一份這麼美麗的禮物，「謝謝高雄曾經有李四川」。

李四川問心無愧的這句話，讓無數韓粉動容，紛紛在該文章下回應表示「『路是平的』聽起來很基本，但是確實很難做到，川伯真的很棒」、「謝謝川伯有你真好」、「川伯的一席話，聽了真是既無奈又感慨」、「那時是快樂做又顧品質，現在沒得比的啦」、「鳳山青年路真的很平，足感恩」。

(中時新聞網)