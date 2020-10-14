遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，任內主打「路平燈亮水溝通」，這不僅成為韓粉津津樂道的政績，副市長李四川更成為韓粉心中的重要人物。李接受前高雄市新聞局長王淺秋專訪表示，自己在確定韓被罷免後就去外面走走路、散散心；過程中意外受到民眾歡迎並合影，讓他感動不已，自認「最起碼離開的時候道路是平的」。讓不少韓粉大感共鳴，表示自己得知罷免消息，第一時間也是出外散心。

李四川接受王淺秋的《千秋萬事》節目專訪表示，在確定韓國瑜被罷免後，第一時間就去外面走走路、散散心，後來去商店買東西，出來後方竟有兩個女孩子騎著機車追他，口中不斷喊著「副市長！副市長！」他那時還以為是自己買東西沒有付錢。

不僅如此，李四川表示，那兩個女孩子下來後對他說：「副市長，我一定要跟你照相！」接著她們又對他說：「以前都要騎這路到仁武的台塑上班，說實話，那時的路況確實不好，但現在重新鋪路後，真的感覺到騎起來很順暢。」此話讓李感動不已，直言雖然那時他快要離開，但最起碼，那個道路是平的。

消息一出，有韓粉回應：「聽到韓市長被罷免，我第一時間也是出去走走路、散散心」、「我也是步出家門散心」、「出去外面走著走著眼眶就濕了」；其他韓粉則留言：「『道路是平的』聽起來是應該，但真的很難做到，四川兄真的很棒」、「謝謝川伯有你真好」、「感謝市府團隊的付出，所做的一切有目共睹，大家辛苦了，期待他日再聚」、「川伯的一席話，聽了真是既無奈又感慨」、「默默耕耘的工程人員，如果在給他8年，大概排水路平都跟得上新北的水準，可惜才做了一些就結束」。

(中時新聞網)