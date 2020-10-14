台北地檢署檢察官劉承武，遭社區住戶指控他搶當社區管委會主委，疑似擔任建商「門神」，護航瑕疵點交，還在管委會上暴走咆哮住戶，向北檢檢舉，劉因此遭到懲處。不過劉承武強調

絕非建商「門神」，相關爆料是當司法官30幾年的「業力引爆」。

劉承武7月才被爆料成了詐騙集團利用吸金的工具，當時法務部長蔡清祥表示，檢察官規範雖然沒有規定檢察官在外不得接受法律諮詢，但是，檢察官應該要謹言慎行，北檢已進行調查。

蔡清祥更說，各級檢察署的檢察長也應該負起職務監督的責任，平時了解檢察官在外的行為，如果不宜要及時制止。

如今劉承武又爆新爭議，台北地檢署9月26日發出公文，主旨寫著：「本署辦理109年度調字第113號案件，就劉承武檢察官違反行政規範部分，業已查明由本署依相關程序議處；另就所涉刑事部分並查無不法，業已簽准結案。」

據《鏡週刊》報導，一群新北市新莊區某新建社區住戶指控，劉承武疑似是建商門神，當社區管委會主委主導「瑕疵點交」，甚至在管委會上對住戶咆哮，抬出法律壓人。

針對住戶的指控，劉承武強調，他絕對沒有當建商的門神，也絕對沒有貪贓枉法，相關爆料是他當司法官30幾年的「業力引爆」。擔任社區主委確實沒有向地檢署通報，相關議處他欣然接受。

(中時新聞網)