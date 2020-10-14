嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗臨床試驗周一被叫停後，禮來(Eli Lilly)受美國政府資助的抗體療法臨床試驗也因「潛在安全疑慮」喊卡，禮來收盤股價重挫2.85%，疫情反彈之際疫苗、新藥前景仍不樂觀，也帶動道瓊工業指數跌逾157點。

禮來聲明是基於獨立專家小組DSMB(數據監測委員會)建議，才決定暫停藥物測試。他們表示：「DSMB是為了確保參與受試病患的健康才審慎建議，我們支持DSMB的建議。」消息傳出後，禮來股價一度跌超3%，尾盤雖然收斂，但盤後繼續往下補跌，合計已較周一股價下滑2.9%。

暫停試驗藥物名為ACTIV-3，是禮來開法的單株抗體療法與吉利德(Gilead)開發抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)混合使用的雞尾酒療法，屬於NIH(美國國家衛生院)「Activ」專案計畫數個正在進行的測試之一。禮來的單株抗體則是使用首批新冠病患康復後的血液樣本來開發。

除嬌生疫苗、禮來新藥以外，歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZaneca)與牛津大學合作開發的疫苗在美國也還沒恢復後期測試，阿斯特捷利康疫苗測試9月初因有受試者出現不明原因疾病暫停，不過中旬起在英國、南非、巴西、印度已陸續恢復。

(中時新聞網)