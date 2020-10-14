美國新屋銷售連4個月成長，且新冠肺炎疫情改變了美國家具市場銷售淡旺季趨勢，客思達-KY(2936)第3季合併營收28.69億元，較上季成長17.49%，因應民眾消費習慣改變，客思達-KY在今年新推出APP手機應用程式，透過手機應用程式結合銷售平台與實體門市的互動性，深入大型及區域型零售業者消費市場，並與實境節目合作強化「Coaster」自有品牌行銷宣傳，希望能推升業績穩定成長。

客思達-KY長年深耕美國家具市場，成功開拓優質且多元的銷售通路，不僅供貨給全美超過8000家獨立家具零售業者與經銷商，已達美國登記家具零售商總數約25%比重，並與Wayfair及Amazon等大型電商平台有長期穩定合作。

往年第3季為美國家具市場傳統淡季，但今年因新冠肺炎疫情對美國衝擊很大，公司遵守社交距離規定，鼓勵居家工作，且過往夏季是美國民眾旅遊季，娛樂消費支出很高，今年因疫情未結束，居家時間增多，反而帶動家具需求上升，尤其是可組裝中價位的家具，透過電子商務平台採購家具也增加，讓客思達-KY第3季業績淡季不淡。

根據美國商務部最新統計數據，新屋銷售至8月已連續4個月成長。而美國各領域之零售業銷售情形普遍自4月之谷底恢復，其中美國家具及家居零售業(Furniture and Home Furnishing stores)於6月至8月之銷售表現連續三個月高於2019年同期，成長率分別為0.35%、1.28%及3.76%。

客思達-KY自結9月合併營收9.36億元，較上月9.44億元微幅減少0.84%，累計第3季合併營收為28.69億元，較上季成長17.49%，累計前9月合併營收為76.84億元，年減13.39%，若以功能性貨幣表示，2020年9月合併營收較去年同期成長2.45%，前9月合併營收較去年同期年減9.66%。

客思達-KY指出，受惠近月美國房市交易熱絡，家具及家居零售需求升溫，以及集團近年積極優化供應鏈採購管理系統，讓公司在疫情期間保留更多銷售動能，目前公司於美國設有8個營業據點及9處倉庫，備有充足之存貨供銷售，加上集團穩定的供應鏈補充貨源以及穩健的財務結構及良好的現金流量維持，帶動集團第3季合併營收季增17.49%，成長力道優於美國家具及家居零售產業整體表現，若排除今年以來新台幣強勢升值影響，以功能貨幣表示，公司第3季合併營收達9765萬美元水準，較上季成長19.55%。

客思達-KY近幾年也積極布局Online to Offline新零售營運模式，進行數位化轉型，除完善電子平台資料庫外，已陸續完成旗下約200件產品導入3D及擴增實境(AR)等影像技術，完整呈現家具產品視覺化以提升交易意願；面對疫情影響民眾消費習慣，客思達-KY今年新推出的Coaster Fine Furniture APP手機應用程式，透過手機應用程式結合銷售平台與實體門市的互動性，深入大型及區域型零售業者消費市場布局；再者，為強化「Coaster」自有品牌行銷宣傳，近期更與美國Military Makeover實境節目合作，藉以提高Coaster品牌知名度與識別度，進而帶動市場占有率提升，希望透過線上與實體通路結合，在新零售商機快速成長趨勢中保有競爭力。

(時報資訊)