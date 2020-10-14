NTX發表全球環保紡織印染技術。NTX生態網絡自2018年起，和全球多家知名企業簽署合資協議，從最初採用的中國白鷺、台灣富順紡織和泰國Thong Thai到香港的聯泰、台灣的如興(4414)、印尼的Textile One與越南的Viettien，共同攜手推動NTX創新技術至國際戶外運動和休閒品牌客戶。

預估至2021年，NTX的整體產出將達到2億米，2023年則會增加到4億米。僅管疫情衝擊全球，NTX仍在4月被荷蘭Fashion for Good獲選為第7批加速計畫的孵育對象之一，6月也被香港The Mills Fabrica作為可持續紡織Next Technologies & Xvantages品孵育的對象，近一步鞏固NTX技術和解決方案的創新性及可持續性，加速全球各大品牌商業規化採用。

NTX共同創始人周如姍及鍾博文著手建立研發團隊，專注綠色紡織印染技術，研發與設備的生產製造。經過10年的淬煉，以傳統紙業印刷技術為基礎，打造了獨步全球的紡織印染技術NTX Cooltransa—多元化的支援技術結合了新型態的印染製程設備 (NTX Cooltransa series)及全新的染料系統(NTX Cooltransa ink)。

NTX Cooltransa製程中不需要水和溫度即可將顏料從轉印紙或膜上轉移到纖維織物的技術，在賦予精準且鮮豔豐富圖案及色彩的同時，提供優異的顏色滲透性和色牢度。NTX Cooltransa適合於任何天然、人造與合成纖維(聚丙烯除外)，也適合使高彈性的材料上。和傳統濕式網印相比，NTX Cooltransa可以減少90%用水量、65%能耗及40%化學品的使用，在價格上也具有高度的競爭優勢。

(時報資訊)