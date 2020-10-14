女星韋汝2010年與遠航董事長張綱維在峇里島結婚，並在同年生下一子，不過兩人沒有在台灣登記，韋汝與張綱維分手後，她一肩扛起照顧兒子的責任，不過韋汝自此後也幾乎沒有緋聞，她也因此被傳出，仍在癡等張綱維回頭，對此，韋汝也做出回應了。

韋汝和張綱維雖然沒有結婚，不過兩人分手後仍維持友好關係，韋汝也一肩扛起照顧兒子的責任，她除了工作外，其他時間都放在小孩身上，不過韋汝卻常遭指「豪門夢碎」，根據《鏡週刊》報導，友人為此為韋汝抱不平，認為韋汝努力工作、排滿通告外，她自己也經營副業，很認真在賺錢，並指韋汝的荷包其實比張綱維還厚。

而韋汝和張綱維在2011年分手後，她自此後也幾乎沒有緋聞，一直都保持單身的韋汝，身邊不乏有追求者，但也傳出她都心如止水，韋汝閨密還指出，其實韋汝就是還在苦等「孩子的爸」張綱維回頭。

身邊閨密爆料，不免讓外界認為韋汝對張綱維用情至深，對此，韋汝則冷靜回應媒體：「這閨密肯定是跟我不熟。」

(中時新聞網)