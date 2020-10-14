一般人可能會這樣想：「腳」不就只是一塊肥肥厚厚的東西支撐著身體嗎？其實不然。在這一塊肥肥厚厚的腳掌中，包含了二十六塊骨頭、五十六個關節與一百一十八根肌腱，而且在頂多十平方公分大小的足踝關節面上，必須承受走路時兩倍，跑步時六倍的身體重量，其在工學的精密度上，是人體其他器官難以匹敵的。

當腳骨折受傷時，以往骨科的舊觀念往往是將受傷的腳打上石膏後，就叮囑不要動、要休息、避免活動，幾個月後，腳的外觀好了，治療也就跟著結束。但功能是否能恢復呢？許多病人因為骨折或變形接受復位固定或重建手術，有幾週到幾個月不能踏地，等到要踩地時，往往會有異常的疼痛及腫脹感，患者問我多久才會恢復？「唯有多走路才會恢復，腳是活的，不是機器換了零件就會好。」

雙腳要健康 必須多活動

現在隨著科技的進步，在醫療上希望達到更積極的使命與意義，不再只著重於外觀上的復原，同時希望照顧到功能性的復健，所以在創傷骨科的新觀念帶動下，一旦骨折，除了進行良好的固定復位之外，還必須讓腳及早活動，以避免功能弱化。因為「腳」是神經、肌肉回饋非常頻繁的地方，必須時時刺激才不會讓它的功能退化或變得遲鈍，所以要擁有一雙健康的腳，就必須多活動。

總而言之，我們應該要常常訓練腳掌與腳趾頭，每天至少花五分鐘讓腳踏在土地或地板上動一動，以維持腳的機能健康。因為腳趾頭連結著許多肌腱，如果缺乏使用，很可能造成一些後天的毛病，如開張足、後天性扁平足等。

(圖片來源/時報出版提供)

５分鐘腳趾頭靈活操 動動你的腳ㄚ試試看：

◆第一步：將你的腳趾頭往下捲曲。

◆第二步：張開你所有的腳趾頭。

◆第三步：放鬆腳趾頭。

如果你沒辦法輕易做到以上這些動作，可能因為長期疏於照護，已經有腳部內外肌肉不平衡的問題了！沒關係，從現在開始也不遲，每天花五分鐘讓腳趾做做健康操，善用「它」原始精緻的功能設計，豈不太過浪費，也產生了廢用造成的文明病。

(中時新聞網)