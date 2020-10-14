竹東五指山往上坪路上的自撞車禍，車頭全毀造成1死4傷。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

一輛坐滿5人的轎車，14日凌晨從竹東五指山往上坪方向行駛，開車的彭姓男子疑酒醉駕駛，夜間視線不明，加上車速可能過快，右車頭直接撞到山壁邊的水泥護欄，造成2死3傷悲劇。

消防局表示，14日凌晨1時48分許，接獲這件 自撞車禍的報案，隨即調派竹東、芎林、二重及北埔分隊共7車16人前往搶救，趕到竹東五指山往上坪路的現場。

救難人員發現自撞轎車，是車頭直接撞到路邊水泥護欄，車頭嚴重毀損，車身偏離路面，初步研判有可能是夜間視線不佳，車速過快來不及反應造成意外，車內有4男1女，大都奄奄一息。

原本OHCA的後座20歲女子，送台大竹東分院，經救護人員搶救到院前恢復心跳，轉送台大新竹分院，但仍告不治。而坐在右側副駕駛座的30歲陳姓男子OHCA，送中醫大新竹附醫急救無效。

坐後座的23歲陳姓男子，雙腳骨折，意識清楚，送竹東榮民醫院，20歲溫姓男子左手骨折及腦出血，意識昏迷，送竹東榮民醫院。

開車的26歲彭姓男子右腳踝腫脹，胸口疼痛，意識清楚，送竹北東元醫院。據警方指出，這件2死3傷的自撞車禍，彭男是酒醉駕駛，當時是開車載表妹和朋友要回五峰的住處，酒駕肇事後抽血酒測值高達0.9毫克，警方將朝公共危險和過失致死方向偵辦。

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(中時 )