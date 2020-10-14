遭罷免的前高雄市市長韓國瑜任內推出「滿天星計畫」，為年輕人提供出外深造機會，在新政府上任後卻面臨瓶頸，55位已進入複審的學生權益恐被犧牲。市議員黃捷質詢時呼籲「滿天星學生權益應保障」，特別向教育局長爭取，根據信賴保護原則，這55位已通過審查的學生，即便計畫有所修正，也應讓他們獲得應有的資源。

韓國瑜推動的滿天星計畫提供100位名額，鼓勵高雄在地的大專院校青年及弱勢學生申請補助金出國學習、增廣見聞，報名學生目前已經進入複選階段，但滿天星在新市府上任後，推行過程布滿荊棘，經過教育局重新評估後，幾乎確定喊卡。

黃捷13日在臉書發文寫道：「昨天（10/12）教育部門質詢，我針對前市府的『滿天星計畫』提出看法。我肯定現任市府把滿天星計畫做修正，把韓市府原本要編列的預算（其實韓市府的滿天星根本沒編預算，是拿教育基金出來先行支應，而新任謝局長今天回應其他議員時表示，其實教育基金的使用編列上不是給大專生的），來補助更基層、更弱勢的雙語教學。」

黃捷表示：「不過，前市府預計要錄取100名學生的滿天星計畫，實際上已經有55位進入複審。這些學生，要符合三大條件：18~30歲、設籍高雄5年以上、就讀高雄的大學。符合三項條件後，還要準備相關的計畫，才能進入審查，可以說是勞心又勞力。而原本應該是9/4就要公布補助名單，但重新評估後可能生變，也讓這55位學生原本期待的留學計畫，在疫情之外又蒙上了一層陰影。」

綜觀以上，黃捷強調「滿天星學生權益應保障」直言：「前市府發表滿天星計畫時，我就已經嚴厲批判這種煙火式、沒有目標的教育計畫。但既然教育局決定實施，而且也對外發布並接受申請了，那這些申請的學生，權益也應該受到保護。所以我今天特別向教育局長爭取，這55位學生既然已經通過審查，就算計畫有所修正，也應讓這些學生獲得應有的資源。」

不僅如此，黃捷表明：「我要求教育局長，根據信賴保護原則，這些已經申請通過的學生，應該照原計畫來補助他們。但也應明訂具體的指標來達成後補助，這部分我也要求教育局應評估後公布，及早讓滿天星學生知道下一步。」

(中時新聞網)