宜蘭縣這兩天雨勢不斷，不時還出現強降雨，除市區內部分地區積水，蘇花公路也多處發生坍方、土石流，雙向道路同時受阻，所幸規模並不大，經公路總局連夜派遣人員機具搶通，在今天清晨4點20分完成搶通；由於雨勢未停，公路總局也派人在危險路段執行警戒及交管，避免發生危險。

受到東北風及颱風外圍環流影響，蘇花公路沿線持續下雨並有短時較大雨勢，在13日晚間至14日清晨，南澳、觀音及清水路段（台9線120.1k、台9丁線39.5k及65.9k）陸續發生土石流及土石坍方災情。

蘇澳警分局員警在開車執行巡邏勤務時發現坍方災情，立即通報公路總局南澳工務段等單位，南澳工務段在凌晨2點26分獲報後隨即派遣人力機具前往處理，工程人員冒著大雨及危險漏夜搶工，終於在清晨4點20分全線雙向搶通。

公路總局四工處副處長林文雄表示，根據氣象報告預測，今（14）日宜蘭的雨勢將變小，工程人員將會在雨勢變小或停止時以人工刷坡方式將一些不穩定的邊坡浮石刷下來以穩定邊坡，同時在危險路段加強警戒及交維，同時提醒用路人要提高警覺，以維護安全。

(中時 )