聯邦快遞台灣區總經理朱興榮指出，新冠肺炎疫情物流運輸即將啟動，公司在全球設立的逾90項冷鏈設施，已做好準備，將提供疫苗遞送最佳解決方案。中華航空也已在尋求適當裝備，爭取參與明年熱門的全球疫苗運送商機。

朱興榮表示，聯邦快遞創新的醫療保健解決方案，為醫療保健供應鏈帶來更佳的可見度、掌握度和安全性，同時確保運輸過程中符合法規。

他透露，由於運送過程中的溫度變化，每年全球製藥行業損失價值逾150億美元（約新台幣4,659億）的產品，因此聯邦快遞這樣的專業運輸服務供應商，在醫療保健供應鏈中扮演了越加重要的角色。

貨件完整性一直是聯邦快遞首要考量。舉例說，聯邦快遞乾冰溫控包裝讓貨件中的產品在最低至-70°C的冷凍環境，並維持96小時或更長的保冷期間。該包裝具備多種尺寸，以適應不同的需求。

此外，監控解決方案FedEx Priority Alert則是適用於遞送高價值、高需求或具高度敏感性的醫療保健產品。透過這項服務，聯邦快遞特派專員將管理客戶的貨件，並積極地協助客戶，並提供準確且詳細的監控資訊，以確保貨件端到端的可見性。

全天候的支援有助於確保重要貨件如期到達，FedEx Priority Alert貨件可享有優先登機，並在可行的情況下優先辦理清關手續，以確保即時的處理所有清關事宜。

新冠肺炎需要-60°C的冷凍環境，需要超低運冷鏈配送，使用的是客製化物理容器，預料將是明年航空貨運的熱門商品，華航也已收集資訊，積極接洽相關業者，尋求適當裝備，爭取參與運送的機會。

(工商 )