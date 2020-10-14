近10年持續走下坡的PC市場在疫情爆發後鹹魚大翻身，尤其在居家辦公、遠距教學成為常態後，今年第三季全球PC出貨量成長3.6％，其中美國PC出貨量成長11.4％，是10年來最大成長率。

研究機構顧能（Gartner）最新報告指出，第三季全球包括桌機及筆電在內的PC出貨量年增3.6％至7,140萬台。同一期間，美國PC出貨量年增11.4％，是10年來首度重返雙位數百分比。

顧能PC出貨量統計向來只包含傳統PC，不包含谷歌推出的平價筆電Chromebook，但因疫情爆發後各地學校擴大實施遠距教學，意外創造大量Chromebook需求，因此今年特別統計Chromebook出貨量。

顧能報告指出，第三季Chromebook全球出貨量爆增90％，其中多數需求來自美國。若將Chromebook列入整體PC出貨量計算，第三季全球PC出貨量年增9％。另一研究機構Canalys的統計更加樂觀，顯示包含Chromebook在內的全球PC出貨量在第三季年增12.7％。

(工商 )