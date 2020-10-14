國際貨幣基金（IMF）13日預警，股市欣欣向榮與經濟遭受疫情重擊形成強烈對比，如果新冠肺炎危機延續，且經濟復甦來得比預期更晚，股市可能在未來幾個月大幅下滑。

IMF首席金融經濟學家亞里安（Tobias Adrian）指出，股票估值不斷攀升，金融市場與疲弱的經濟活動和不確定的展望脫節。倘若經濟復甦延後到來，投資人的樂觀情緒可能消散，使得資產價格大幅調整或周期性波動的風險攀升。

2020年迄今標普500指數漲幅約8％，科技股雲集的那斯達克指數同期狂飆逾30％。

(工商 )