IMF：金融市場與經濟脫節 股市大幅調整風險上揚 09:162020/10/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）13日預警，股市欣欣向榮與經濟遭受疫情重擊形成強烈對比，如果新冠肺炎危機延續，且經濟復甦來得比預期更晚，股市可能在未來幾個月大幅下滑。 IMF首席金融經濟學家亞里安（Tobias Adrian）指出，股票估值不斷攀升，金融市場與疲弱的經濟活動和不確定的展望脫節。倘若經濟復甦延後到來，投資人的樂觀情緒可能消散，使得資產價格大幅調整或周期性波動的風險攀升。 2020年迄今標普500指數漲幅約8％，科技股雲集的那斯達克指數同期狂飆逾30％。 (工商 ) #欣欣 #上揚 #IMF #金融市場 #脫節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》華爾街財報季開鑼 大型銀行打頭陣 08:172020/10/14 財經 科技股八面威風 AI基金領頭衝 04:092020/10/14 投資理財 利多加持 新興市場漲聲響 04:092020/10/14 投資理財 《國際金融》嬌生疫苗憂慮波及歐股信心 銀行股滑落 09:422020/10/14 財經 財報季打頭陣 摩通花旗疫外好 04:092020/10/14 全球財經 市場多變 法人：多重資產仍是首選 04:092020/10/14 投資理財 《金融》保險業今年挨罰逾億元 金管會：沒比去年多 07:442020/10/14 財經 市場波動劇烈 短線操作崛起 今年黃金交易爆大量 04:092020/10/14 財經要聞 柏瑞：投資ESG成全球運動 04:092020/10/14 全球財經 AI新創基金 爆發力強 04:092020/10/14 投資理財 財經熱門新聞 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 要聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果呼籲其他公司跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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