炭、火與食材如何對話並產生有別傳統的誘人美味？為讓食客饕客嘗鮮，台北Mirawan餐廳將於11月20日與27日兩天，邀請2020年最新出爐的台中米其林一星餐廳「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲，以及台中知名燒鳥店「鳥苑」主廚湯仲鴻客座，與Mirawan主廚鄭裕錞合作，3位大廚、6人聯烹，限量80席，台中米其林大廚北上廚藝、頗有幾分賣點。

台北Mirawan餐廳指出，這場以炭為主題的餐會將展現這個材料的多元風貌，將用炭這材料去延伸發展，不只使用木炭做燒烤，而有更多炭、火與食材間的對話，甚至可以把炭轉變為食材的一部分。展現材料與能量的多變性，以溫度與食材間的化學作用，融入不同的料理技巧，詮釋迷人原始的山林海味。

餐會中將使用到的海陸食材包括有:鹿兒島和牛最具備油花的腹心肉(flap)-梅花肉中心部分與和牛舌根，以及標榜年產量僅100隻的國產帕修斯雞，還有台灣季節海味和北海道毛蟹。

(工商 )