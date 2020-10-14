櫃買審議會今日審議達亞國際上櫃案 09:122020/10/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日將召開上櫃審議委員會，審議達亞國際公司（6762）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8,438萬元，董事長為張有德，推薦證券商是元富證券及台新證券。 達亞國際公司108年度之營業收入為3億8,337萬元，稅後淨利為9,801萬元，每股盈餘為5.53元。109年上半年度之營業收入為2億5,340萬元，稅後淨利為9,055萬元，每股盈餘為4.91元。 (工商 ) #達亞 #櫃買中心 #零組件 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商辦處分利益入帳 潤隆前三季營收 歷史次高 04:092020/10/14 證券．權證 子女繼承未到期保單計入遺產 當心國稅局上門 00:022020/10/14 財經 上銀、亞德客 Q4業績點火 04:092020/10/14 證券．權證 法說會周四登場 台積電漲不停 外資連十買，目標價上看600元 04:092020/10/14 財經要聞 季報佳 航運股啟動有基之彈 04:092020/10/14 證券．權證 陸資買大同四度被抓包 金管會重罰2,500萬 04:092020/10/14 財經要聞 爭永久屋權益 魯凱長老自焚 04:092020/10/14 社會新聞 企業工業區搶地 9月土增稅激增 04:092020/10/14 財經要聞 iPhone 12問市 手機險蓄勢待發 04:092020/10/14 金融．稅務 桃花又一樁3／分手沒鬧僵 他們居然還可以一起主持 07:382020/10/14 娛樂 財經熱門新聞 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 要聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果呼籲其他公司跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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