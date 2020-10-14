記憶體大廠南亞科（2408）第三季成績單略低於市場預期，然第四季展望偏樂觀，瑞信、麥格理、摩根大通、美銀證券等六大研究機構高喊將繼續補漲，推測合理股價最高上看95.9元，落後補漲行情正式啟動。

南亞科領先在台積電之前召開法說會，股價13日奮力衝破第三季財報遜於預期利空，市場迅速把期待感轉向第四季與2021年，外資單日大買7,341張，高居個股買超排行榜第六位，激勵股價開低走高，終場上漲1.49％、收61.4元。

麥格理證券指出，截至第三季底，南亞科並無負債、更有15億美元現金在手，儘管DRAM報價接下來可能還是不脫季節性波動，然產業資本支出自2018年下半年就變得相當保守，大大有助2021、2022年迎來供需平衡。

美銀證券則說明，南韓三星削減2020年DRAM資本支出，便是有助產業供需平衡的明顯案例，進一步來看，要是美國進一步對大陸記憶體新進入者如：長鑫存儲、長江存儲等祭出禁令，代表南亞科來自陸廠威脅將減低，將構成營運與股價動能的另一波助力。

(工商 )