蘋果發布全新iPhone 12款新機，惟繼嬌生疫苗喊卡後，又有美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，整體消息面多空交雜，台指期今開漲21點、電子期開漲1.6點，金融期則相對偏弱，開盤後小跌約0.6點，目前仍在月線下高檔橫盤整理，台股關鍵支撐落在12700上下50點，近期應偏向高檔震盪或震盪走高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2005口至8234口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1941口至31069口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2583口至-15028口。

現現階段台股各均線逐漸形成多頭排列，目前在10月8日多方跳空缺口未跌破下，仍有利於盤勢。

永豐期貨表示，目前市場觀望氣氛濃厚，周二價跌量縮，短期仍為震盪格局，隨著營收及第三季財報公布，具基本面支撐的個股為首選。

(時報資訊)