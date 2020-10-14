台灣東洋取得德國BNT新冠肺炎疫苗代理權引發大陸製爭議，衛福部長陳時中今天在立法院首度回應相關問題，強調目前已要求東洋所引進的疫苗必須要排除大陸製造，至於BNT母廠與上海復興醫藥之間，乃至於與東洋藥品之間的關係，東洋都必須出面釐清。

陳時中強調，目前的進出口相關規定已禁止自大陸地區引進疫苗、血清相關製劑，至於BNT這支新冠疫苗，目前還有一些技術上的問題待釐清，包含商業、有效性以及冷鏈等問題，都需在克服過後才會送到食藥署審查，衛福部會層層把關。

立法院衛環委員會今天審查「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」三條行政命令，被外界視為進入藍營深水區，陳時中表示，今天來還是秉持尊重立院的立場，會盡力就專業部分，大家所關心的地方盡量說明，讓大家了解，盼審查能夠順利。

不過先前有許多立委質疑，明年開放含有瘦肉精，且三十月齡以上的美牛以及美豬進口後，相關的稽查人力卻不足，陳時中也透露，已向行政院提報計畫，盼能編列預算增加稽查人力，擴大稽查量能，不會增加地方政府的財務負擔。

(中時 )