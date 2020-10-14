35歲前MP魔幻力量主唱嘎嘎（本名：潘俊佳）昔日因人帥人氣旺，2015年卻接連爆出和安心亞、Popu Lady寶兒、及前女友的緋聞，讓經紀公司開鍘將他退團。消失在螢光幕前好一陣子的嘎嘎最近接受專訪，透露現在就像一般人一樣領上班族薪水、周休二日，還曾發傳單被認出，他坦言路人當時有認出他，「大家應該都滿傻眼」。

嘎嘎過去曾跟安心亞傳緋聞，後來因掀裙私密片曝光，讓嘎嘎當時被罵翻，安心亞今年7月上電台節目宣傳新專輯，承認遇過渣男男友，在對方家裡發現別的女人的東西，還硬扯是安心亞的東西，後來才學會不再隱忍，問她指的是否就是嘎嘎？安心亞說：「我跟他當時的關係比較像是還處於還在認識的階段，故事當然不是他，大家可以放心絕對不是。」

嘎嘎後來又被前女友爆情史，指他用情不專，正牌女友還跟小三組成「婦仇者聯盟」，對外分享嘎嘎的荒唐史，而嘎嘎因安心亞的事被公司禁足一陣子後，又被媒體拍到和Popu Lady寶兒在路上親密擁抱，風流史連環曝光，嘎嘎近年來幾乎離開了演藝圈。

據《三立新聞網》報導，嘎嘎最近在網路公司上班，從事幕後企劃和剪接工作，搖身變上班族，薪水雖然不比過去豐厚，但他甘之如飴，也因此學會泡咖啡、拉花，現在最愛的休閒運動就是自由潛水，還將考到潛水執照，偶爾社群網站上還是有酸民會跑來罵，但他虛心接受所有欣賞和罵聲，「如果你很討厭我的話，我還是謝謝你，希望因為你的討厭，可以讓我變得更好。」

(中時新聞網)