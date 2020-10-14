在美中科技戰角力、美國亟欲脫鉤大陸之際，北京政府公布深圳擴大開放5年行動計畫，力挺深圳加碼改革開放，似乎槓上美國「封鎖」行動。日媒報導，深圳在40年來GDP創下暴增萬倍的驚人紀錄，卻也成為美中對峙最前線，原因在於，美方制裁陸企華為是以深圳為基地；再者，香港問題也可能導致深圳受重創。

日經中文網報導，深圳早年只是一個荒涼小漁村，1980年劃成國家第一個經濟特區後迅速發展，至2019年國內生產毛額（GDP）已達到2.7兆元（人民幣，下同），僅次於上海、北京，位列全國第三。

深圳目前經濟規模是1980年1萬倍，不僅遠超大陸整體成長率的216倍，還贏過當時一同被劃為特區的珠海市1600倍和廈門市900倍。

深圳40年來之所以迅速發展，受惠於放寬限制、政府不干預民間經濟，與香港相鄰也讓深圳的發展得天獨厚。

近年來，深圳更誕生很多跨國企業，如華為的通訊基地台拿下全球3成以上市占，躍居世界首位，2020年4～6月智慧手機供貨量也是躋身第一；騰訊控股向開發《要塞英雄》的美國Epic Games等遊戲開發商收購股權；無人機大廠大疆，在美國和日本等已開發國家獲利表現亮眼。

報導指出，由於深圳跨國企業多，受到美中貿易衝擊也較大。美國政府禁止使用華為産品的企業跟政府部門做生意，並呼籲盟友圍堵華為，更限制華為供應商使用美國技術和軟體製造半導體產品，此外，在美國有1900萬用戶的騰訊APP「微信」也將成為川普政府封殺的對象。

這些被打壓的大陸企業，都是來自深圳，以深圳為基地。

香港問題也可能成為深圳不利的因素。原因在於香港是世界進入大陸的門戶，與其相鄰的深圳也受益頗深，一旦美中交惡，經由香港的資金和人員進入放緩的話，可能對深圳造成很大打擊。

(中時新聞網)