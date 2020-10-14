「2020台南文學季」以多元形式讓民眾近距離接觸文學，深入了解台灣歷史脈絡與文學的發展，其中「走讀．歷史迴帶」作家地圖走讀，17日將由文史工作者梁茂隆老師出馬，帶大家走訪蔴荳古港文化園區，以《倒風內海》一書作為導覽重點，尋訪麻豆歷史痕跡。

台南濱海地區18世紀前為內海與沙洲圍繞，南為廣袤的「台江內海」、北則為「倒風內海」，而後者範圍即今北門、新營、學甲、佳里、鹽水、下營、麻豆一帶。《倒風內海》一書主要述說荷治期間西拉雅人、漢人與荷蘭人間因大航海時代開啟交流，闡述當時發生的故事。

「蔴荳古港文化園區」所在地是200多年前蔴荳古港碼頭，2002年該處發掘出大批歷史遺跡，2003年被指定為「麻荳港水堀頭遺址」，並設立「倒風內海故事館」。蔴荳做為清代港口之一，不但在區域史上具重要地位，在台灣歷史發展上同樣有重要意義。

「倒風內海故事館」外型融合傳統閩式紅磚建築與竹管厝型態，傾斜的建築外觀有如一艘船，牆壁呈現波浪型的紋路，如同船隻正航行在海中。故事館1樓為出土文物展示區及倒風內海情境體驗區，2樓是麻豆港傳說及考古典藏室，3樓為倒風內海故事區。

文化局表示，台南文化底蘊深厚，400年的歷史讓台南發生非常多的蛻變，整個台灣、世界，也都有很大轉變，希望民眾藉由古港巡禮，親身貼近歷史的轉變。「2020臺南文學季」系列活動可上臉書粉絲專頁查詢，報名連結https：／／www.accupass.com／event／2009290317012968723800。

(中時 )