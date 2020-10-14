聯合國（UN）12日刊出報告，過去20年來全球天災事件翻倍，政治、企業領袖未採取行動減緩災害發生，未來地球恐變成「數百萬人無法居住的地獄」。

聯合國（UN）12日示警，各國政治、企業領袖再不採取行動，未來地球恐變成「數百萬人無法居住的地獄」，尤其過去20年來自然災害事件急速增加，其中中國是天災次數發生最多的國家。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國減少災害風險辦公室（UN Office for Disaster Risk Reduction，UNDRR）12日發布「2000至2019年人類為災害所付出代價」（The Human Cost of Disasters 2000-2019）報告，報告中研究人員指控全球政治、企業領袖未能採取有意義的行動降低氣候變遷造成的影響，以及阻止地球變成「數百萬人無法居住的地獄」。

報告揭露，自2000年至2019年間，全球共發生7,348起地震、海嘯、颶風等重大自然災害，奪走123萬條人命，影響42億人生活，造成全球2.97兆美元經濟損失。

值得注意的是，過去20年間發生的天災次數幾乎是前一個20年間的2倍，1980至1999年間，全球共發生4,212起天災。

報告指出，多數天災都和地球暖化、氣候變遷有關，研究人員發現過去20年來洪災、風災、乾旱、熱浪、颶風、森林大火等次數都顯著增加。

其中，亞洲是受氣候災難重創最深的區域，過去20年來共發生3,068起災害，其次是美洲的1,756起，與非洲的1,192起。

全球受災最嚴重的國家是中國，總共發生超過500起天災，其次是美國的467起。

另外，過去20年來一共發生3起致命巨大災害，每一次都奪走超過10萬條人命，分別是2004年的印度洋海嘯、2008年在緬甸登陸的強烈颱風納爾吉斯（Nargis），以及2010年的海地大地震。

不過聯合國也指出，孟加拉和印度因為改善預警系統，拯救了許多性命。

(中時新聞網)