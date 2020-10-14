高雄市左營警分局偵破1件賭博案，34歲蔣姓嫌犯等人在店仔頂街租賃民宅，招募成員，非法經營賭博機房。該集團以安全、便利與美女荷官等噱頭吸引賭客。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營警分局偵破1件賭博案，34歲蔣姓嫌犯等人在店仔頂街租賃民宅招募成員，非法經營賭博機房，旗下有「星海娛樂城」等賭博遊戲。警方調查，此集團每天的簽注金額超過500萬元新台幣。

左營警方半年前接獲線報，指蔣嫌等人在某座廟旁的民宅設立賭博機房，警方蒐證完備後，於10月12日持搜索票，到該處民宅查獲蔣姓主嫌、幹部姚姓與張姓等男女共9人，起出一批證物包含電腦、手機與現金7.5萬元。

警方表示，此類犯罪集團，只要錢一入帳戶或到手，就會馬上轉走，所以，留在現場的現金並不多。檢警將擴大調查。

該集團以「星海娛樂城、星富娛樂城」等博奕線上遊戲為名目，員工以Line、IG或臉書招攬客人，提供不特定賭客透過超商、ATM、信用卡購買儲值及點數變現等服務，變相以現金招攬不特定賭客參與賭博。

該集團有線上娛樂如真人百家樂、輪盤、骰寶運彩、SLOT、北京賽車、運彩報牌等多種遊戲，自2019年11月迄今，合計線上日投注金額逾500萬元。

(中時 )