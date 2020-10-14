根據美國媒體報導，納許在決定接掌籃網兵符之後曾經邀請諾威茲基來擔任自己的副手，但遭到對方拒絕。諾威茲基在接受《達拉斯晨報》訪問時表示，球員時期都待在獨行俠，因此教練生涯也希望能奉獻給獨行俠。

諾威茲基說，「非常榮幸和感激能接獲納許的主動邀請，但現在還不想復出。我不知道除了這裡(獨行俠)，我還能在其他地方做什麼事情。這里當然是我的首選，其次，我覺得時機不對。我喜歡和家人在一起。此時此刻，我的籃球生涯早就結束了，我根本沒有再想過打籃球。」

諾威茲基在達拉斯度過職業生涯21個賽季，現在他和妻子潔西卡以及三個孩子生活在一起。值得一提的是，現年42歲的諾威茲基已獲得獨行俠老闆庫班的承諾，只要他有意願，就能夠以任何方式重新加入球隊。

諾威茲基表示，「我已過了那總渴望投入比賽的階段，雖然我相信那種感覺會再次出現，但可能會是在幾年以後，目前而言，我還有其他更重要的事。」

對於納許擔任籃網總教練，諾威茲基說，「納許自2015年9月以來一直擔任勇士顧問，直到上個月接受籃網的邀請。新賽季納許將會親自指導超級球星杜蘭特和厄文，對他而言是一項挑戰，但我認為他已經準備好了。對我來說，他一直都是一個天生的領導者，他的態度總是很積極。當事情發展不順時，他總是第一個提醒大家的人。他是我見過的最積極的隊友之一，我覺得他會幹得很好。」

(中時 )