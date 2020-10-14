蘋果新機定價稍貴，台股加權指數14日開在12,927.09點，蘋概三王台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）早盤股價皆開在盤下，但PA三雄及蘋果周邊的零組件股相對活躍，指數跌幅隨即收歛至接近平盤。

跟新冠肺炎疫苗、治療藥物有關的臨床實驗遭暫停、新一輪財政刺激方案能否推出令人難以捉摸，壓抑美國四大指數10月13日全面走跌。

道瓊工業平均指數10月13日下跌0.55％（157.71點）、收28,679.81點。那斯達克指數下跌0.1％（12.36點）、收11,863.90點。費城導體指數下跌0.14％（3.35點）、收2,430.13點。

群益期貨研究員賴囿羽指出，蘋果凌晨推出新機大多數規格如市場預期，加上出貨比率高達四成五，惟6.1吋iPhone 12定價799美元高於前一代100美元，蘋果股價漲多拉回，短線預期將壓抑台系蘋概股表現。

就台股部分，賴囿羽指出，外資買超力道縮減加上央行干預，讓新台幣沒有繼續創新高，出口類股可望鬆一口氣，但只要高於29.5元壓力仍不小；散戶期權籌碼10月13日繼續加碼空單，這也代表短線指數雖震盪會加劇，但不至於出現波段性連續修正。

(工商 )