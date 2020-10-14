美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。中國國民黨立委賴士葆則認為，川普很有可能使出一招，但這樣台灣會有很大風險，可能造成生靈塗炭。

中國國民黨立委賴士葆接受《中評社》訪問時提到，「若川普把美國在台協會(AIT)地位提升，當『準領事館』，這就不一樣了，就是接近建交邊緣，但這樣台灣會有很大風險。」他也研判在美國大選11月3日之前，川普還會有動作出來，看要怎樣加大對台灣示好的力度。

賴士葆直言，川普若提升AIT位階，是不是逼著中國大陸要對台出手？雖然大家都希望不會，因為會造成生靈塗炭，但美國步步進逼，讓大陸出手的話就很麻煩。

然而，美國選舉投票日只剩20多天，由於目前拜登的支持率持續領先川普，一位英國保守黨高層人士向媒體透露，雖然感染新冠病毒的川普在接受治療後很快返回白宮，並且重啟競選活動，但由於他的民調支持率始終落後，英國強生政府認為川普恐將連任無望，因此轉而向拜登陣營示好，確保脫歐後的英美貿易協議能獲得拜登的支持。

另外，川普到底能不能夠順利連任，更是成為外界關注焦點。前綠委沈富雄則是在臉書預言，如果今天投票，結果恐是拜登得到348票，川普得到190票，選舉人票差距在150票以上。

(中時新聞網)