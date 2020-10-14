比鹹酥雞肥！營養師曝「宵夜熱量冠軍」，網一看全嚇歪。（圖／高敏敏提供）

吃宵夜選錯會讓人發胖。營養師高敏敏分享，不要以為只有鹹酥雞和泡麵是宵夜地雷，其實看似清爽的涼麵一份就要653大卡，榮登宵夜熱量冠軍，讓不少網友看呆直呼，太可怕了！涼麵真的嚇死人。

營養師高敏敏表示，吃宵夜是否會變胖，取決於吃了什麼。看似清爽的涼麵要653大卡，油麵加上醬汁其實超肥，是宵夜的熱量冠軍，且其含鈉量高達1109mg，讓不少網友嚇歪，「涼麵嚇死人」、「歐麥尬 涼麵居然是最高」、「好可怕」。

高敏敏也說，臭豆腐搭配泡菜一起吃，鈉含量直接飆破整天的鈉攝取量，隔天水腫直接倒長2公斤；感覺很清淡的小籠包，一籠440大卡好像還可接受，若平常飲食節制，兩周吃下來也會胖個1公斤。

高敏敏指出，吃宵夜不怕胖是有方法的！每天吃下的熱量稍微超過基礎代謝率就好，若真的餓了，就吃熱量小於基礎代謝率10%的健康食物，建議最好可以小於100大卡。

高敏敏分享「基礎代謝率的算法」，男生的基礎代謝率是「66＋（13.7×體重(公斤)）＋（5.0×身高(公分)）－（6.8×年齡）」；而女生則是「655＋（9.6×體重(公斤)）＋（1.8×身高(公分)）－（4.7×年齡）」。

高敏敏建議，宵夜的熱量最好控制在100至130大卡以下，可以吃一把堅果、一杯低脂鮮奶、一杯無糖優格、一杯無糖豆漿或是兩口黑巧克力。

【本文獲營養師高敏敏授權】

(中時新聞網)