在第三季財報季登場之際，新冠狀病毒疫苗與療法的試驗暫停，以及美國似乎難以在大選前就新一輪經濟激勵方案達成協議使市場承壓，周二華爾街股市三大指數全面收黑。

周二收盤，道瓊工業指數跌157.71點或0.55%，為28,679.81點。標普500指數跌22.29點或0.63%，為3,511.93點。微軟上漲帶來支撐，那斯達克指數終場微跌12.36點或0.1%，為11,863.90點。

嬌生（Johnson & Johnson）周一宣布，因受試者出現「無法解釋的疾病」，該公司已經暫停新冠肺炎候選疫苗的臨床試驗。儘管上季業績意外強勁，但受此消息打擊，嬌生股價下挫2.3%。

其競爭對手禮來公司（Eli Lilly & Co）午後宣布，基於安全考慮，該公司已暫停新冠狀病毒抗體試驗，其股價應聲下跌2.9%。

SlateStone Wealth LLC首席投資策略師Robert Pavlik表示，最近新冠肺炎確診病例激增，卻又遇到大型藥廠暫停疫苗試驗，令投資人感到不安，帶動了防疫封鎖受惠股走高。

美國眾議院議長佩洛希（Nancy Pelosi）拒絕白宮提出的1.8兆美元新冠紓困方案，稱該方案「遠遠不及這場大流行病與經濟深陷衰退所需要的規模」，這使得新一輪紓困振興方案能過關的希望消退。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）稍早前宣布，共和黨主導的參議院將在周一表決一項針對性、規模縮減的激勵方案。Pavlik表示，華府在玩弄市場情緒，以及拿個人的財務未來開玩笑，這種情況若繼續，市場將忽略他們所說的話，因為投資人真的認為激勵措施終將在大選後出爐。

摩根大通與花旗集團上季業績超出市場預期，惟受到低利率與貸款需求放緩打擊，股價分別下跌1.6%與4.8%。標普500銀行股指數重挫2.7%。

蘋果公司發表最新iPhone 12系列旗艦機，為該公司第一款5G版手機，惟按過去慣例，蘋果在利多出盡下股價收跌約2.7%。

達美航空上季營收暴跌76%，股價應聲下挫2.7%，該公司並預期目前「燒錢」的營運狀況要持續到明年春天，較先前預期的到今年底更久。

波音股價下跌3.1%，對道瓊指數的拖累最大。該公司表示，遭到停飛的737 MAX飛機訂單被取消的狀況加劇，交機量不到去年同期的一半。

(時報資訊)