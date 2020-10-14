SEMI（國際半導體產業協會）今(14)日公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告中指出，2020年全球矽晶圓出貨量將較去年增長2.4%，2021年將延續此成長力道，並可望於2022年攀至歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「儘管受到地緣政治緊張情勢，以及全球半導體供應鏈移轉與新冠疫情的影響，今年矽晶圓出貨量仍將穩定復甦。此外，疫情加速了全球企業IT以及服務的數位轉型。我們看好未來兩年持續成長。」

矽晶圓為打造半導體的基礎構件，對於電腦、通訊、消費性電子等所有電子產品來說，都是十分重要的元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，直徑分為多種尺寸(1吋到12吋)，半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。

國內矽晶圓大廠環球晶(6488）9月營收50.97億元，月增11.87%，年增0.93%，寫近15個月新高，第三季營收140.06億元，季增 2.23%，年減2.06%；前9月營收則達412.22億元，年減7.55%。環球晶董事長徐秀蘭指出，疫情加速遠端工作、教學、電子商務等雲端需求成長，應用更加廣泛且越趨普及，在各國政府加速推出各種振興經濟政策下，下半年市況、營運將持穩。從各尺寸需求來看，12 吋需求持續強勁，產能利用率滿載，下半年仍維持滿載狀態；8吋除部分磊晶產能利用率稍低於9成外，其他均為滿載；6吋第三季產能利用率進一步較第二季的7成提升。

(時報資訊)