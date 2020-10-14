北北基3位市長在交通部邀請下開會，基隆輕軌確定升級捷運，未來不僅從基隆港一路往南串聯到桃園機場，甚至連台北市的長年惡夢「內湖大塞車」都有機會紓解，意外幫柯P解決難題。

交通部長林佳龍邀請新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、基隆市長林右昌討論北北基軌道路網，拍板基隆輕軌改捷運、路廊與汐東線整合、終點站延伸至南港等多項共識；地方政府拋開黨派之爭、整合軌道政策，堪稱近年來在「前瞻計劃」亂撒錢下的新亮點，避免資源浪費。

其中基隆捷運開進南港，更可能意外幫台北市解開多年來無解的內科塞車這個大難題。內科之所以塞車，除了道路腹地先天不足，許多家住汐止、基隆的民眾若要到台北上班，習慣開車走國道1號（汐五段），但車流到了濱江街附近與匝道相會，高架主線回堵平面道路，導致內湖港墘路、舊宗路、堤頂大道塞車。

基隆捷運若通車，因整合汐止民生線，未來再接上東湖，通勤族可捨汽車改捷運，至少紓解一部分車流；國道主線車流量減少，也可望緩解上述地方道路壓力。

林右昌樂見雙北願意出錢、出力幫基隆軌道升級，又取得和柯、侯兩大市長平起平坐的聲量，甚至一舉改善內湖交通瓶頸。對於外傳他有意參選下屆台北市長，「基軌」尚未正式啟動，已奠定漂亮起手式。

(中時新聞網)