民進黨前立委高志鵬利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，2018年底被判刑4年6月、褫奪公權4年確定；而近日因為連假，高志鵬獲准返家探望親人，而在他離開監獄的72小時期間，遭到周刊直擊除了陪伴家人外，身邊還多了一名「白美輕熟女」。

據「鏡週刊」報導，該女就是與高志鵬祕密交往的新女友，而該周刊在中秋連假期間連續三天都拍攝到在高志鵬探視親人的72小時期間與她多次同框，儘管兩人有保持一定的「社交距離」，但是該女與高志鵬的家人互動相當親暱、熱絡，顯然已經相當融入高家。

周刊直擊，在高志鵬獲准返家、離開監獄後的兩個小時，該女就出現在高志鵬身邊，兩人一同前往當地警察機關報到後在東區的SOGO百貨公司等地購買用品，並返回位於杭州南路的住處安頓。

而在收假當天，該女更是陪著高志鵬一同回到八德外役監報到，周刊更是拍攝到在高志鵬下車後，三天來「愛相隨」的女友在車上對他揮手道別，兩人離情依依的畫面被完整記錄。

(中時新聞網)