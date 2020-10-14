蔡政府宣布開放萊豬進口，爭議是否將衝擊2022九合一地方選舉？立法院副院長蔡其昌今表示，他認為「還好」，因為萊豬只是短期議題，重點在管理，只要管理得好，民眾對美豬的態度就會像現在對美牛一樣。因此，他強調，萊豬開放政策，不會有任何轉彎的可能。

蔡其昌今天上午接受廣播專訪，針對目前正在立院引發朝野衝突的萊豬進口政策，主持人特別詢問說，目前民進黨在立法院面對最困難的議題是否為萊豬？這對2022選舉是否會造成很大的衝擊？

「還好，萊豬我想是短期的議題。」蔡其昌說，因為大家都知道過去馬政府就已經開放瘦肉精美牛，而現階段政府的態度，就跟當時馬政府處理美牛是一樣的，也就是都必須符合「國際食品法典委員會（CODEX）」的標準，因此他認為萊豬對2022的影響是還好。

針對美國貿易總署（USTR）對台灣最後是否會開放萊豬仍抱持保留態度，是否意味明年1月1日開放前蔡政府仍有政策大轉彎的可能？蔡其昌斬釘截鐵地說「不會啦，不會不會！」因為台灣現在就有進口含萊克多巴胺的美國牛，而過去民進黨之所以反對，是因當時仍沒有國際標準；但隨CODEX公布標準後，民進黨就不反對，這也代表從那時起民進黨就願意接受國際標準，因此，「我認為不會有任何可能轉彎」。

蔡其昌說，2022大選期間，任何議題都可能被提出；屆時萊豬會不會被提出來討論，就要看進口後的管理，如果管理得好，民眾對美豬的態度就會像現在對美牛一樣，「如果這件事真的這麼不好，那為何現在沒人要求美國牛肉要零檢出？」

主持人追問「這是因為台灣人吃豬肉比牛肉更多啊？」蔡其昌說，這個問題就像有人吃稻米只要求零農藥檢出，但有人堅持說要吃有機米，「我們能力好就讓孩子吃有機米，很好啊，所以行政院才說學校要吃台灣豬。」

(中時 )