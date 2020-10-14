美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群在南海演習

隨著美國大選逼近，五角大廈持續加緊在南海巡航與演習等軍事活動。

據《環球時報》13日報導，10月8日經麻六甲海峽進入東印度洋的美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母據稱12日突然掉頭，返回南海，而這種情況並不尋常。

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」（SCSPI）計畫平臺13日公布，「雷根」號航母打擊群8日從南海經由麻六甲海峽進入東印度洋，但12日卻又重返南海，才稍微平靜的南海可能又會熱鬧起來。

美國海軍並未說明「雷根」號返南海的意圖，至今太平洋艦隊發佈的最新消息，還是11日它在印度洋上進行艦載機起降訓練的相關報導。

最近美國海軍「雷根」號航母和其他軍艦頻繁在南海活動，據太平洋艦隊9日說， 「雷根」號7日在南海開展了「大規模傷亡演習」，在公佈的畫面中，可以看到艦上的飛行甲板陳列著許多救援器具，而扮演病患的海軍躺在擔架上接受救助。

此外，美國「米利諾基特」號（USNS Millinocket, EPF-3）遠征快速運輸艦6日現身南海，與汶萊海軍的「達魯塔克瓦」號（KDB DARUTTAQWA, P-09）巡邏艦進行聯合演練。而美國海軍的阿利伯克級飛彈驅逐艦「約翰馬侃」號（USS John S. McCain，DDG-56）7日出現在南海，並組織重機槍武器操作訓練。

另一方湣，據BenarNews網報導，菲律賓參謀總長加拜（Gilbert Gapay）13日說，北京主張擁有南海絕大部分的主權，而中方的挑釁行動有促使其他聲索國捲入南海衝突的風險。「很緊張，由於中國在進行單方演習，甚至發射自製飛彈，如今狀況變得更緊張，」加拜說，「在全球的這區塊，真的是潛在閃點。」而他所指的，是解放軍8月的軍演。

然而，先前中國大陸外長王毅在出席第10屆東亞峰會外長會時指出，單是上半年，美國就派出近3,000架次軍機，還有60多艘次軍艦，其中包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在和它毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

此外，中國大陸國防部新聞發言人吳謙針對美軍最近在周邊活動頻繁的狀況回應道，美方加大對北京的挑釁施壓力度，而中方的態度很明確，一是反對，二是不怕。他強調，華府一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突。

(中時新聞網)