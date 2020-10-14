在全台蚊子館未解之際，國民黨立委廖婉汝質疑，勞動部所屬編列現有辦公房舍，每年租金預算共2億7891萬元，是名符其實的付租金大戶，要求勞動部應優先洽詢財政部國產署，了解有無適用的現有國有房舍能優先辦理撥用，減少租用辦公廳舍，以免浪費國家公帑。

行政院工程會自2005年起，累計列管閒置公共設施共428件，前三大類型依序為市場設施、辦公廳舍、停車場，截至今年8月剩下17件仍在列管中。

不過，據《國會季刊》指出，國民中小學閒置校舍、國防部所屬不再使用的營區營舍、已由公用財產變為非公用財產、歷史古蹟等皆不納入列管。可見全台蚊子館數量可能高過官方公布數字。

國民黨立委廖婉汝表示，國有非公用土地總面積21萬9836公頃，土地總值8736.91億元，要求國產署應扮演好中央機關找殼的角色，研擬活化與去化措施，以增進國有財產使用效益。

經查110年度部分中央政府機關預算書所附「現有辦公房舍明細表」，廖婉汝發現，勞動部及所屬編列現有辦公房舍，國內租金預算共2億7891萬，租金預算居高不下，是名符其實的付租金大戶。

其中，勞保局編列位於博愛特區的仰德大樓與紡拓大樓，面積21590平方公尺（約6531坪），每年租金共1億4238萬5千元佔最大宗，其次是勞動部位於館前路上合作金庫大樓，面積9135平方公尺（約2763坪），每年租金為5803萬2千元。

廖婉汝呼籲，勞動部應優先洽詢國產署，了解有無適用的現有房舍能優先辦理撥用，減少租用辦公廳舍，以免浪費國家公帑。

(中時 )