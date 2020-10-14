市場對於iPhone 12系列銷售看法分歧。(美聯社)

蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式登場，會中揭曉了4款iPhone 12系列，以及HomePod mini。不少台灣果粉也熬夜觀看發表會，但PTT鄉民看完相當傻眼，毒舌批評iPhone 12沒新梗、超垃圾，嘲諷說蘋果「賣手機還是賣相機？」。

蘋果凌晨的新品發表會，主角是iPhone 12系列正式發表，這是蘋果有史以來首次在一年中一次發表4款iPhone，包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。

發表會洋洋灑灑地介紹iPhone 12系列搭配A14仿生晶片、全新設計的Super Retina XDR顯示器、採用全新運算攝影的雙攝方案，並可支援5G、MagSafe無線充電等，不過台灣網友不但不買單還噓爆。

有網友在PTT發文：「水果行的殺小12，好像也沒啥阿，是不是沒新梗惹阿？真的超垃圾的欸」，更說「講真的，肥肥是買手機還是買相機阿？真的端出一堆垃圾出來欸…果粉難道各個都是射淫濕嗎？所以才會這麼需要相機？？？」。

其他鄉民也相當認同，紛紛狂酸：「買了求偶率+80%」、「就是在吃老本而已 買的是時尚不是實用」、「重新定義環保還不夠嗎」、「光5g這詞就重複了不知道有沒有破百次，阿應用咧？！」、「超爛 把一堆其他手機品牌早就做出來的東西講的很厲害」、「沒東西能講 只好拿5G跟LOL撐場」。

另有網友發問：「這次iPhone12最大的創新在哪？」，其他人紛紛回應：「重新定義12這個數字」、「價格啊，還不夠創新？？」、「扭轉時空到匯率33 還不買爆」、「時空旅人匯率」、「重新定義環保 特色瀏海 超時空匯率 有一種5g叫做apple的5g」。

(中時新聞網)