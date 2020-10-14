造成頸部腫塊的病因很多，簡單來說可以歸納成「發炎或感染性組織、先天性囊腫、良性腫瘤及惡性腫瘤」等。有的透過簡單的藥物治療，便可痊癒；有的則需透過手術切除；更嚴重者，如惡性腫瘤，則往往需經過縝密的評估和跨科醫療團隊的合作，及早透過手術切除或放射線及化學治療，方有治癒的機會。換句話說，頸部腫塊可能只是輕微且容易解決的問題，但也可能是嚴重危害身體健康的警訊。

在耳鼻喉科門診，遇到不少因無意間摸到脖子腫塊而來求診的病人，通常患者會非常擔心。該如何正確面對頸部腫塊呢？只要您發現頸部腫塊，應該馬上請教專業的耳鼻喉科醫師。

經由基本的病史詢問和理學檢查，初步了解腫塊發生的時間、大小、位置、質地等特性，醫師再透過反射鏡，或者更進一步利用軟式纖維內視鏡，針對鼻咽、口腔、口咽、下咽及喉等部位，進行詳細檢查，以找出可能潛藏的原發部位病變；醫學統計，頸部惡性腫瘤多為轉移性腫瘤，其中高達80%的原發部位，來自耳鼻喉區域。

近年來，另一項檢查頸部腫塊的利器，則是耳鼻喉科頭頸部軟組織超音波，應用範圍包括原因不明的頭頸腫塊、甲狀腺及唾液腺腫瘤等。透過超音波影像的呈現，除了對病兆部位的型態和特性更加了解之外，還可同時在超音波導引下，安全的進行細針穿刺(利用細針穿過皮膚，抽取腫塊內的細胞，並送化驗)，這些資訊都能幫助醫師做出正確的診斷和治療。

面對頸部腫塊，無須杞人憂天，但也不能掉以輕心！當您發現頸部腫塊，應該積極接受專業耳鼻喉科醫師的檢查和評估才是正確的抉擇。

(中時新聞網)