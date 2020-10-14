美股消息面：

1.中國9月每日原油進口量月增5.5%，帶動周二原油價格反彈，紐約期油收漲77美分或2%，為每桶40.2美元。倫敦布蘭特期油收漲73美分或1.8%，為每桶42.45美元。兩合約周一大跌近3%。

2.美國通過新一輪新冠紓困案的希望渺茫，美元應聲走高，周二紐約期金收跌34.35美元或1.8%，為每盎司1894.6美元。現貨金下挫1.57%，收在每盎司1891.7美元，失守1900美元大關。

3.華府通過新紓困案的可能性減弱，以及嬌生暫停一款新冠狀病毒疫苗試驗，在避險需求帶動下，周二美元走高，尾盤美元指數漲0.52%，創下3周來最大單日漲幅。

4.美國9月消費者物價指數(CPI)年升1.4%、月升0.2%，均符合市場預期。核心CPI年升1.7%，略低於市場預期的上漲1.8%；與8月相比則升高0.2%，符合市場預期。

(時報資訊)