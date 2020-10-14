嬌生暫停新冠候選疫苗的試驗，引發市場對疫苗推出時間延後的疑慮。在押注歐洲央行推出更多刺激措施之際，銀行股追蹤了公債殖利率的下滑而出現下挫。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌2.04點或-0.55%，為370.96點，終止了連三個交易日上漲。歐洲主要股市指數下挫。義大利和希臘長期主權債券殖利率跌至創紀錄低點，銀行股跌2.7%。僅電信股、媒體股、科技股微幅上漲。

市場認為嬌生的消息不太可能對股市造成長期賣壓。在阿斯利康(AstraZeneca)一個月前暫停晚期疫苗試驗後，嬌生周二亦喊暫停試驗，因研究參與者身上出現不明原因疾病。

關於美國更多財政刺激措施出現混合訊號。美國總統川普希望在大規模經濟援助方案之前，國會先要通過小規模的方案。眾議院議長裴洛西則認為川普的方案遠低原美國人民需求，但仍希望達成協議。

歐股收盤在蘋果新品發表會之前，科技股微幅上揚。周二的收跌突顯在德國和英國股市的領跌，市場認為經濟復甦的道路仍漫長。

德國投資人信心在十月遭受多重打擊，首先是新冠疫情再次緊張，另歐盟面臨英國無協議脫歐的影響，以及美國大選的不確定因素。英國則在最近一季度的失業率飆升至劣於預期的4.5%，為近三年多的高位。

空中巴士跌3.5%。摩根大通下調評等，從中立調整至減持。

英國服飾零售商French Connection大跌19.6%，為近半年多最大的單日跌幅。該公司報出上半財年營收大跌的財報。

(時報資訊)