安力-KY(5223)4億元無擔保可轉換公司債正式申報生效。受惠於NB需求強勁，安力-KY第3季合併營收為6.22億元，季增11.89%，創下單季歷史新高，但人民幣兌美元急升，第3季將有匯損，其獲利能否超越第2季仍待結算。由於NB市況不錯，且消費性電子及汽車需求增溫，安力-KY第4季營運可望遠優於去年同期。

安力-KY主要產品為金屬沖壓件及散熱元件，終端客戶涵蓋蘋果及非蘋果NB品牌廠及散熱廠，新冠肺炎疫情致使遠距生活逐漸成為常態，讓NB需求從年初好到現在，安力-KY業績亦自今年第2季開始展現強勁成長力道，今年第2季稅後盈餘1.06億元，單季每股盈餘達2.47元，累計上半年稅後盈餘為1.15億元，每股盈餘為2.66元。

進入第3季傳統旺季，安力-KY業績延續第2季成長態勢，9月合併營收因客戶需求強勁及十一長假提前拉貨衝上2.21億元，月增11.9%，年成長60.6%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為6.22億元，季增11.89%，年成長49.8%，亦是單季歷史新高，不過由於人民幣兌美元急升，安力-KY第3季將有匯損，第3季獲利能否超越第2季仍待結算。

展望第4季，安力-KY表示，10月因有十一長假，預估將較9月下滑，由於NB市況不錯，且消費性電子及汽車需求增溫，第4季營運可望遠優於去年同期。

安力-KY持續擴大產品線，鎖定中國內需市場，切入民生、5G光纖、伺服器、電動車等領域，並積極擴建新廠，繼重慶廠擴建之後，浙江湖州新廠亦在興建中，公司擬發行4億元無擔保可轉換公司債(CB)正式申報生效，預計10月底前募集完成，安力-KY表示，此次籌資目的是為支應新廠建廠所需，浙江湖州新廠總投資金額為10億元，預計2022年第2季完工，第3季開始試產，新廠完工後將以生產壓鑄件及表面處理製程為主。

(時報資訊)