【現場直播】陳時中就「萊豬開放」 赴立院聯席會備詢｜2020.10.14

立法院社福及衛環委員會今天進行有關萊豬、萊牛開放行政命令的審查，邀衛福部、食安辦公室等部會列席報告，其中行政院食品安全辦公室首度在書面報告中透露開放萊豬、萊牛進口的主因，為的是「排除台美雙邊貿易障礙」。

總統蔡英文於今年八月二十八日召開記者會宣布，自明年一月一日起開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上美牛進口，讓外界對總統府突襲式的開放美豬美牛摸不著頭緒，但衛福部長陳時中九月曾在廣播節目中透露，開放美豬美牛為的是一個國際地位，並未提及台美雙邊貿易障礙等問題。

但今天在行政院食品安全辦公室的書面報告中，卻首度明文提到開放美豬美牛為的是要排除台美雙邊的貿易障礙，同時要在確保國民健康的前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許量標準，以及放寬三十月齡以上的美牛進口。

國民黨立委費鴻泰質詢衛福部長陳時中時，提出將萊豬與萊豬內臟的海關稅號分開管理的建議，質問陳時中到底支不支持，不過陳時中也火力全開，要求費鴻泰先將欲新增的海關稅號內容說明清楚再行表態，沒想到卻引爆雙方口水之爭，費10度酸陳「可憐」，還要陳時中不要只想著做官，要求做出明確表態。

而陳時中第一時間強調，是否為萊豬內臟新增海關稅號，屬於關務署的管理權責，引起費鴻泰不滿，要陳不要滿腦子只想著官位，再次轟他是「可憐的人」，隨後陳終於態度放軟，表示會將這項建議帶回去討論。

(中時 )