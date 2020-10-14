現年22歲的雷霆後衛佛古森與兄弟威利斯在今年2月遭到一名女子指控聯手性侵害，並且還將性侵害影片分享出去。然而，警方在經過調查之後並沒有提出起訴，這件案子不了了之。

根據《TMZ》報導，該名女子與佛古森原本是你情我願的在一起，但直到佛古森提出想要與威利斯進行「三人行」的性愛過程之後開始起了變化，該位女子拒絕這項要求，但仍在2018年9月某日與佛古森親熱的時候，威利斯突然闖進來，進而強行與該位女子發生性行為，而且還將過程拍攝下來。

該位女子在隔了一年多才向警方控訴佛古森與威利斯性侵害，堅稱自己的心理受到損害，提出索賠。不過，警方在經過調查後並沒有針對佛古森與威利斯提出起訴，可見得這起案件並不是該位女子所言，而且佛古森也透過律師否認犯行。

佛古森是在2017年首輪第21順位加盟雷霆，上賽季先發74場比賽，本季打了56場賽事，場均僅3.9分，季後賽4戰場均1.5分，表現並不突出。

(中時 )