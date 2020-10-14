旅遊到台東民宿偷試用保養品 婦遭罰1萬5 09:522020/10/14 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓老婦在2019年到台東旅遊，竊取民宿供試用約4000元的保養品，台東地方法院判決陳婦犯竊盜罪，應支付罰金1萬5000元及緩刑2年。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓老婦在2019年10月到台東旅遊，見民宿內提供試用的保養品市值不斐，於是在入住期間到客廳竊取該保養品，民宿老闆報警處理，台東地方法院判決婦人犯竊盜罪，應支付罰金1萬5000元及緩刑2年。 陳婦在去年國慶假期入住台東海線民宿，發現提供住客試用的保養品價值達4000元，接連2晚凌晨3點就到客廳竊取4罐保養品，陳婦退房後，民宿老闆發現試用品整組不翼而飛，調閱監視器後憤而報警，台東地方法院法官判陳婦應給付罰金1萬5000元給民宿老闆及緩刑2年。 (中時 ) #民宿 #保養品 #偷竊 #台東 #罰金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢方起訴合康販售不明口罩 請法院延押4被告 12:562020/10/12 社會 與老闆偷情共謀公司財產 小三曝姦情反被告 15:032020/10/13 社會 不滿鄰居製造噪音 男以牙還牙被打斷手指 20:152020/10/11 社會 男加688元霸王油落跑 法官因這理由重罰 他慘繳58倍罰金 08:382020/10/11 社會 旅遊到台東民宿偷試用保養品 婦遭罰1萬5 09:522020/10/14 社會 上網嗆王婉諭「還有兩個可砍」 婦人遭判3月 13:322020/10/13 社會 賣不明口罩 合康藥局4人被起訴 04:102020/10/13 地方新聞 日系品牌衣服太美 婦人隨手「偷帶回家」 18:252020/10/09 社會 女調查官太正！董A凍末條伸手滑進股溝 這下慘了 09:232020/10/09 社會 台南仁德槍擊案 7嫌最重判刑14.5年 04:102020/10/08 地方新聞 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 當建商門神暴走咆哮住戶？名檢劉承武：30年業力引爆 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 新竹五指山小客車自撞山壁護欄 右側全毀2死3傷 - 社會 蔡英文論文門 彭文正北檢應訊結束：等下開記者會 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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