陳姓老婦在2019年10月到台東旅遊，見民宿內提供試用的保養品市值不斐，於是在入住期間到客廳竊取該保養品，民宿老闆報警處理，台東地方法院判決婦人犯竊盜罪，應支付罰金1萬5000元及緩刑2年。

陳婦在去年國慶假期入住台東海線民宿，發現提供住客試用的保養品價值達4000元，接連2晚凌晨3點就到客廳竊取4罐保養品，陳婦退房後，民宿老闆發現試用品整組不翼而飛，調閱監視器後憤而報警，台東地方法院法官判陳婦應給付罰金1萬5000元給民宿老闆及緩刑2年。

(中時 )