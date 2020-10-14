林青霞近距離被攝，顏值仍在線。(圖／翻攝自微博)

一代女神林青霞，即使息影多年，仍是大眾心目中的巨星，近日，她和朋友私下聚餐的影片流出，超近距離被攝，依舊氣場強大、美麗優雅，讓外界驚呼不已。

有網友曬出和林青霞聚餐影片，只見她沒刻意打扮，只簡單穿著黑色上衣，扎著丸子頭，但難掩巨星風範，65歲仍保養得宜，皮膚細緻無皺紋，依舊維持優雅氣質，因為她穿著高領毛衣，無法判定是否是最近的影片，不過凍齡美貌還是吸引網友目光。

其實，林青霞1994年和香港富商邢李㷧結婚後，就淡出演藝圈，婚後育有2女，而她對邢李㷧與前妻所生的女兒邢嘉倩同樣視如己出，兩人感情如同親母女，邢嘉倩更大讚她是「世界上最好的繼母」。

不過前年林青霞爆出已離婚，有名A咖女星更稱她拿了約台幣80億的贍養費，婚變傳言鬧得沸沸揚揚，但她否認離婚消息，還表示自己「幸福美滿家庭和樂」，對於外界傳聞僅覺得好笑。

(中時新聞網)