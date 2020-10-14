知名網紅作家「一件襯衫」黃山料，日前提到「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人，煩惱都是相同的」，立刻被網友戰翻，如今又被抓包類似的發文，早在兩個月前就已在網路流傳，因此被質疑根本在抄襲。
黃山料表示平時常遭酸民嘲諷，對此他總是平常心看待，不過近來提出的「月薪25萬、3萬」觀點，不僅被網友戰翻，還登上新聞熱搜，才讓他驚覺事態不對，不過他認為每個人的價值觀不同，不同價值觀的人，肯定有摩擦，但至少要會互相尊重，至於慘遭網友撻伐，他僅低調回應：「我是真的很認真在寫文章，寫書是讓我很快樂的事情」，更強調：「至今覺得我那篇文章寫得很好」。
不過有眼尖網友發現，2個月前就有人在「PTT」發表類似文章，列舉出月薪25萬的好處，由於內容過於相似，被質疑有抄襲之嫌，對此遭黃山料點名的網紅陳沂再度開酸，她表示：「先不說你文章的邏輯有多麼可笑了，連那位月入25萬的「鄰居」，恐怕都是虛構的，疑似是從PTT上抄來的呢！拿這種幻想文來出書，請問要歸類在心靈雞湯勵志作家，還是科幻靈異小說啊」。
對此網友也分兩派開戰，紛紛留言：「出色的人會被看到、也容易被攻擊」、「真的沒有對錯，只是看法角度不同而已」、「對比下來根本是抄襲界的奇葩」、「心靈雞湯？我比較喜歡剝皮辣椒雞湯」、「邏輯真的零分 很多雞湯都沒邏輯」。
(中時新聞網)
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