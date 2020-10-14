「小天使」韋汝2009年爆與前遠東航空董事長張綱維陷入愛河，隔年生下一子，但兩人最後分手收場，但仍是維持和平來往，日前遠東航空爆出掏空案，張剛維因此遭羈押，韋汝成了被追問的對象之一，但她刻意閃避媒體，甚至不惜退通告，不願多做回答，爆出早先已簽下「封口合約」，對外不能針對他發言。

韋汝與張綱維分手後，獨自帶著孩子離開搬離男方住處，但雙方仍來往，張綱維每月給韋汝生活費，對外大方稱呼她是「孩子的媽」，是一輩子的朋友，而韋汝事發後一度淡出演藝圈，直到2012復出，5年前韋汝遭詐騙案發生時，張綱維也跳出來幫忙她，足見兩人私交。

據《鏡週刊》報導，如今張綱維因遠航掏空案被起訴、羈押，移審時更拍到他頭髮花白、穿著囚服的落魄模樣，跟過去意氣風發的富豪形象相差甚大，而韋汝則是因老早與他分手，如今「因禍得福」願離了案件的風暴中心，而她家境不錯，加上平時會接通告、業配，月入30萬以上，閨蜜替她抱不平，直呼：「韋汝根本比張綱維有錢好嗎？」。

而對於張剛維涉掏空案，韋汝至今仍護著他，加上本身不愛跟媒體來往，9月時她出席活動，廠商為宣傳希望她接受訪問，但韋汝一被問到此事拔腿就走，甚至不惜退通告，也不要回應媒體，因此傳出韋汝曾簽「封口合約」，被要求不能對外談張綱維，因此每次被問，都很為難，只能閃避。

(中時新聞網)