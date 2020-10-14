經濟部為提前布署應付旱象來臨，14日起，將桃園、新竹、苗栗及台中地區的水情燈號，由代表「水情提醒」的綠燈，調整為「減壓供水」的黃燈。為此，台水公司已成立旱災緊急應變小組，持續滾動檢討各項供水措施，而上述減壓供水地區，將於每日23時至隔日5時離峰時段的減壓供水。

此外，台水也停供政府機關及國營事業轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

由於各用戶均已自備水塔影響不大，僅管線末端及高地區用戶水壓，較為不穩。台水表示，將依實際需求，設置臨時供水站，減少在減壓供水時段，造成民眾用水的不便。

經統計，2020年是自1964年以來，首次汛期無颱風襲台紀錄，且6至9月水庫集水區降雨量為歷史新低，從桃園至嘉義各水庫蓄水量約二至六成。

台水指出，自7月起持續辦理區域水量調度及相關抗旱應變措施，經濟部為提前布署，決定自10月14日起，包括桃園、新竹、苗栗及台中地區的水情燈號，由代表「水情提醒」的綠燈，調整為「減壓供水」的黃燈。

為此，台水已成立旱災緊急應變小組，持續滾動檢討各項供水措施，上述減壓供水地區，將於每日23時至隔日5時離峰時段，減壓供水。

(工商 )