今年以來持續在主板出貨維持相當動能的華擎科技（3515），旗下全線採用超微AMD AM4腳位的500系列主機板，包括AMD X570、B550及A520等晶片組等多達32款主板產品，即日起已全面支援AMD最新一代Ryzen 5000系列處理器。

用戶只要到華擎ASRock官方網站下載並更新最新版BIOS，自AMD新一代CPU上市後，用戶即可享受ASRock主板支援AMD Ryzen 5000系列處理器帶來的效能。

另一方面，AMD在日前的Ryzen 5000處理器發布會後，亦承諾後續400系列的主板，也將列入支援Ryzen 5000系列處理器的產品名單中，惟最快得等至明年1月後，才會釋出相關的BIOS升級更新。

華擎近年積極調整主板產品線推往中、高階規格為主力，同時也透過結合電競生態系的合作夥伴，以擴大在電競市場的競爭力道。近期華擎B550 Taichi型號即與雷蛇Razer推出聯名款、支援Razer最新RGB燈效，相互拉抬搶攻這一波的電競升級換機潮。

華擎今年第三季累計合併營收再較第二季增長逾1成、達51.91億元，並以年增34.2％的成長幅度、刷新其歷來單季營收新高。累計前九個月營收135.13億元，年增41.47％，亦已超越過去13年的全年度營收表現，今年度持續創高的表現可期。

(工商 )