在日本歌舞伎町十分知名的29歲酒店小姐「櫻井野之花」(桜井野の花)，近日突然在個人社群平台上公開自己10年前的照片，並大方公開整容金額與年收，令網友看了瞠目結舌。

櫻井野之花年僅29歲，便以洋娃娃般精緻的五官與圓滑又討喜的接客方式，在競爭激烈的歌舞伎町酒店中闖出名號。但櫻井野之花卻在節目中自爆亮麗的外表都是「人工的」，過去的她不僅塌鼻、爆牙、皮膚也十分黝黑，使她在小學時便經常遭到同學的霸凌，不是在鞋子裡被放圖釘，就是被同學直接撥冷水在身上，升上高中後更嚴重，還有人直接嘲笑她像大猩猩，讓她不敢踏出家門開始變得很自閉。

在 Instagram 查看這則貼文 桜井 野の花（@nonoka199148）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 5:51 張貼

為了讓自己能夠不再受到「歧視」，櫻井野之花19歲時變萌生了整形的念頭，開始從鼻子、下巴、眼睛等一點點的改變，至今動了超過100次手術，花費超過2000萬日幣(約543萬元台幣)，她還在IG上曬出10年前未整形前的對比照，驚人的落差吸引網友討論。

在 Instagram 查看這則貼文 桜井 野の花（@nonoka199148）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 2:11 張貼

雖不少人看到後都覺得她是「整形上癮」，但她卻認為是在「救贖」，因為現在的她不僅是最受歡迎的陪酒小姐，名下還經營2間酒吧，年收入近7億日幣(約1.9億台幣)，反轉過去灰暗的人生。

在 Instagram 查看這則貼文 桜井 野の花（@nonoka199148）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 5:31 張貼

(中時新聞網)